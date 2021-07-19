النقب: اعتقال امرأة وأبنائها بشبهة اختطاف ابنتها ومحاولة قتلها

اعتقلت الشرطة امرأة وأبنائها بشبهة اختطاف ابنتها ومحاولة قتلها على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، أمس الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن شابة (17 عاما) شوهدت وقد تمت تغطية وجهها وإدخالها عنوة إلى داخل سيارة بعد تعرضها للطعن، على ما يبدو، مساء أمس.

وتلقت الشرطة بلاغا من المستشفى، في وقت لاحق، عن وصول مصابة بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن.

واعتقلت الشرطة والدة المصابة وشقيقتها وثلاثة من أشقائها بشبهة اختطافها وطعنها.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق، اليوم.