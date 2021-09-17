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دعوة لمظاهرة قُطرية داعمة للأسرى أمام سجن الجلمة الأحد

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 11:35

دعوة لمظاهرة قُطرية داعمة للأسرى أمام سجن الجلمة الأحد
من التظاهرة الاحتجاجية في الناصرة، السبت الماضي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48، إلى المشاركة الفاعلة بمظاهرة تحت عنوان "الحرية لأسرى الحرية" أمام سجن الجلمة، بعد غد الأحد.

وشددت اللجنة على أنه "بعد نجاح ستة أسرى من أبناء شعبنا بتحرير أنفسهم من سجن شطة وإعادة اعتقال أربعة منهم واحتجازهم في أقبية المخابرات في سجن الجلمة، يعيش أسرى شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية حالة من التضييق والتنكيل والانتقام وصلت حد منعهم من حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية في حالة انتقامية من قبل السجانين والمؤسسة الإسرائيلية، وقد أعلنت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية عن خطوات احتجاجية تصعيدية ضد التنكيل الذي يتعرضون له منها البدء بإضراب تصعيدي عن الطعام يبدأ في عدد من السجون يوم الجمعة القادم".

وقالت إن "التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له سجناء الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، وهو يستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

وختمت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة ولجنة المتابعة العليا بالإعلان عن "المظاهرة القُطرية الداعمة للأسرى ولمطالبهم وحقوقهم الشرعية، يوم الأحد المقبل - الساعة السادسة مساء، أمام سجن الجلمة، حيث يعتقل الأسرى المحررون المُعاد اعتقالهم في أقبية المخابرات"، مهيبة "بجماهير شعبنا البطل إلى المشاركة الفاعلة في هذه المظاهرة لإسناد أسرى شعبنا الأبطال في معركتهم الشرعية لنيل حقوقهم، وفي معركتهم الطويلة لنيل الحرية".

بودكاست عرب 48

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