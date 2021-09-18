كورونا بأم الفحم: تعليم وجاهي بابتدائية الباطن وإغلاق مدرسة قحاوش

قررت غرفة الأحوال المشتركة لجناح قسم المعارف في بلدية أم الفحم، مساء السبت، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وبعد التشاور مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، انتظام التعليم الوجاهي في مدرسة الباطن الابتدائية وإغلاق مدرسة قحاوش على أن يتم التعليم عن بعد، وذلك بسبب الارتفاع في إصابات فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن غرفة الأحوال المشتركة "في ظل المعطيات حول عدد الإصابات بكورونا في مدرسة قحاوش الابتدائية وعدد الطلاب الذين خرجوا للعزل الصحي، أقر الجميع إغلاق مدرسة قحاوش الابتدائية ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 19.9.2021 وحتى يوم الثلاثاء 21.9.2021".

وسيصدر بيان مساء الثلاثاء أيضا حول مستجدات الوضع في المدرسة على أن يتعلم الطلاب خلال هذه الأيام الثلاثة عن بعد عبر منظومة "زووم".

كما أقرت الأطراف ذاتها وفي ظل المعطيات الجديدة لمدرسة الباطن الابتدائية، عودة التعليم الوجاهي كالمعتاد داخل المدرسة ابتداء من يوم الأحد الموافق 19.9.2021.

وأكدت غرفة الأحوال المشتركة، على حرص جميع الجهات المسؤولة على سيرورة تعلم سوية لجميع طلاب وطالبات المدارس في أم الفحم، لا تشوبها شائبة، خاصة بما يتعلق بكورونا، مشيرة إلى أن أفضل ما يمكن عمله في ظل الوضع الحالي هو تطعيم الأولاد من جيل 12 سنة فما فوق، حتى نضمن عملية تعلم وجاهية كاملة دون نقصان، بحسب ما جاء في البيان.