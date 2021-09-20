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الطيرة حمراء: أكثر من 600 إصابة و33 وفاة بكورونا لغاية اليوم

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 09:49

الطيرة حمراء: أكثر من 600 إصابة و33 وفاة بكورونا لغاية اليوم
فحص كورونا في الطيرة (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من معطيات نشرتها بلدية الطيرة استنادا إلى التقارير الصادرة عن الجهات الطبية، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 600 إصابة في المدينة، ما يعني اتساع دائرة الإصابة بالفيروس بشكل جدي وخطير.

وأعلنت البلدية عن "132 إصابة جديدة من جراء تفشي عدوى كورونا في مدينة الطيرة، ليقطع العدد الكلي رقما قياسيا مُتجاوزا حاجز 600 شخص! الشيء المُقلق والذي يثير الغضب هو عدم تصريح بعض المرضى بالحقيقة عن هؤلاء الناس الذين كانوا معهم ومحتمل أن يكونوا مُصابين، هؤلاء هم الخطر الحقيقي لهذه الأزمة، لا يُعقل أن يكون هناك 600 مريض والذين هم بحجر صحي 363..!".

وأضافت أنه "أصبح من غير المجدي، اليوم، التحدث عن الالتزام والتقيد والتحذير، علينا التمسك جيدا بجوانب السفينة إلى أن تهدأ العاصفة، علينا التوقف عن زيارة بعضنا بعضا إلا للضرورة القصوى، الوباء انتشر وأصبح غير مُتحكم به، ولا أحد يدري من منا مُصاب ومن هو سليم".

وختمت البلدية بالقول إن "وضع الطيرة لليوم الإثنين الساعة 6:20 صباحا، يكشف أن المُصابين الجُدد 132، والعدد الكلي للمصابين 600، ويرقد في المستشفيات 12 مصابا، ويُعالج في فنادق خاصّة 4، و363 في حجر صحي، وعدد الوفيات الكُلّي 33، وعدد الفحوصات 1350، والنسبة المئوية للمصابين 10:03%، ووضع المدينة: أحمر".

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#الطيرة
#مستجدات كورونا
#بلدات عربية

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