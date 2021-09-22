873 إصابة نشطة بكورونا في الطيبة

بلغ عدد الإصابات النشطة بعدوى كورونا في مدينة الطيبة استنادا إلى تقارير وزارة الصحة في البلاد 873 إصابة نشطة، لغاية صباح اليوم الأربعاء.

كما تبين من المعطيات أن نسبة الذين تلقوا الوجبة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا 53.67%، والوجبة الثانية 43.44%.

وناشت بلدية الطيبة سكان المدينة، قبل أيام، باتخاذ تدابير وقائية، وأعلنت أن "الطيبة حمراء وعدد المرضى بازدياد ملحوظ، ماذا تنتظرون؟! عليكم بالتطعيم والتقيّد بالتعليمات".

وأوضحت أنه "نظرا لانتشار الوباء في مدينة الطيبة وارتفاع عدد المرضى المثبتين، يتضح بحسب الجهات الرسمية أن أكثر أماكن العدوى هي الأعراس والمدارس، ونظرا لعدم وجود أي تعليمات حكومية تقضي بفرض تقييدات عليها، إلا الالتزام بالشارة الخضراء، يبقى الحل الوحيد هو الالتزام بالتعليمات الوقائية الاحترازية والتقيّد بها، لبس الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة وتلقي التطعيم."

كما ناشدت البلدية المصابين بالعدوى بالتزام البيت، وقالت إنه "من خلال معطيات الشرطة يتضح أن هناك مرضى بفيروس كورونا، وليس فقط مَن عليهم البقاء في الحجر، يتجولون في الأماكن العامة والأعراس دون التزام بيوتهم والحجر الصحي. وعليه، بلدية الطيبة تدعو جمهور المرضى أن يلتزموا البيوت والحجر الصحي، وأن لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. غريب كيف يعرف الشخص أنه مريض ومصاب، ومع ذلك، يتجول في المدينة. بأي منطق ودين وأخلاق؟! لهذا باسم مخافة الله والانتماء للبلد وأهله والقانون، كل من هو مصاب عليه البقاء في الحجر الصحي، وعلى كافة الأهالي الالتزام أيضا وعدم المخاطرة والابتعاد عن التجمهرات قدر الإمكان وأخذ الحيطة والحذر، والأهم التقيّد بالتعليمات الاحترازية والتطعيم، روحوا تطعموا".