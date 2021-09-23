حريق داخل مكتب البريد في عرعرة النقب

شب حريق داخل مكتب البريد في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن أضرار جسيمة، ولم يبلغ عن إصابات، فيما فتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق بما في ذلك شبهات بإشعال النار عمدا.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر، أنّ "النيران اشتعلت، فجر اليوم، بمكتب البريد في عرعرة النقب، إذ وصلت طواقم إطفاء وإنقاذ إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات".

وأكد أنه "يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق بما في ذلك إشعال النيران بشكل متعمد".