لائحة اتّهام: هكذا أُجبرت شابة عربيّة على تنفيذ محاولة سطو بحيفا

قدّمت النيابة العامة في منطقة حيفا، اليوم الخميس، للمحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام ضدّ موشيه شوفل (69 عامًا) بشبهة الخطف والابتزاز، ومحاولة السرقة، ومخالفات جنسية ارتكبها ضد موظفة بنك في حيفا.

وبحسب لائحة الاتهام فقد "قام المدّعى عليه بخطف الموظفة (شابة عربية من سكان حيفا، وبالأصل من عين ماهل)،وهي من مواليد سنة 1989، وإرغامها على سرقة البنك من أجله وذلك من خلال ابتزازها والاعتداء عليها".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في بداية شهر أيلول (سبتمبر)، قام المدّعى عليه بتزوير شهادة محقّق خاص يعمل في البنك، ووصل إلى منزل الموظفة، طالبًا منها مرافقته إلى منشأة سريّة لغرض التحقيق في اختلاس أموال في البنك".

وأضافت اللائحة أن "الموظفة وافقت على مرافقته وركبت سيارته. وخلال سفرهم قام المدّعى عليه بتغطية عيني الموظفة، بينما زعم زورًا في وجهها أنه لا يُسمح لها بمعرفة مكان المنشأة".

وأوضحت أن "المدّعى عليه دخل مستودعًا مستأجرًا، وأجلس الموظفة على كرسي وغطى عينيها، وبعد فترة هاجمها بجهاز كهربائي وربط يديها بالأصفاد إلى مقابض الكرسي وسدّ فمها بشريط لاصق".

وأشارت لائحة الاتهم إلى أن "المدّعى عليه ادّعى أمام الموظفة أنه جزء من مجموعة من 4 أشخاص يرتكبون عمليات سطو في البلاد، وأنهم من خلالها يعتزمون ارتكاب سرقة أخرى في البنك".

وذكرت أن "المدّعى عليه شرح للموظفة كيف ستقوم بسرقة البنك من أجله، وقام بإلصاق حزام ناسف على بطنها وقام بإعادتها للبنك، وطالبها بالدخول إلى مدير البنك، وسرقة مبلغ 3 مليون شيكل، خلال ثلاث دقائق وإلا سيقوم بتفجير الحزام".

وتابعت: "دخلت الموظفة إلى البنك، وعندها اتصل المدير بضابط الأمن والذي أرشده حول كيفية تفكيك الحزام الناسف، ومن ثم وضعه في خزنة البنك وأخرج جميع من تواجدوا في المكان خارجًا. وعندما راى المدّعى عليه أن خطّته قد فشلت، هرب من المكان وتمّ القبض عليه لاحقًا وهو في طريقه إلى تل أبيب".

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن الشابة، عادل ذباح، قد قال في حديث لـ"عرب 48" في وقت سابق، إن "الحديث يدور حول شابة عربية تعمل في فرع البنك نفسه منذ 8 سنوات، وقد تعرضت للاختطاف والتهديد وهي بحالة نفسية صعبة جدا نتيجة ما تعرضت له".

وأشار إلى أن "تفاصيل الحادثة شبيهة لما نراه في الأفلام السينمائية، وفي البداية لم تستدرك الشرطة ما حدث واعتقلت الشابة لكن سرعان ما أطلقت سراحها فجر اليوم بعد خضوعها للتحقيق لمدة ساعات، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال الشخص الذي قام باختطافها وتهديدها من أجل تنفيذ عملية السطو".