إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى بمظاهرة قطرية في سخنين السبت

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، يوم السبت المقبل، بمظاهرة قطرية تجري في مدينة سخنين، وتسبقها زيارة أضرحة الشهداء الـ13 والنصب التذكارية.

وبحسب قرار المتابعة في جلسة السكرتارية الأخيرة، فإن "عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى، والأسباب قادت لاندلاعها، واعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل".

وقالت المتابعة، إن "الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد بالذات بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعد أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ لك الحين، الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أن فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف".

كما قررت المتابعة، أن "مسيرة السيارات المناهضة لاستفحال الجريمة، ستنطلق في موعد قريب، بعد إحياء ذكرى شهداء هبة القدس والأقصى، بعد أن تم تأجيلها بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة في موعدها السابق".

وستنشر المتابعة لاحقا، البرنامج التفصيلي لإحياء هبة القدس والأقصى، من حيث توقيت زيارة الأضرحة والنصب التذكارية، وموعد انطلاق المظاهرة في سخنين.