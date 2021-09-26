3,233 مخالفة لسائقي مركبات في شوارع البلاد

حررت الشرطة 3,233 مخالفة لسائقي مركبات بادعاء انتهاك أنظمة وقوانين السير والمرور في شوارع البلاد، وذلك في حملة لتطبيق القانون للحد من المخالفات الخطرة والمتهورة، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للمعطيات، جرى ضبط 1,112 سائقا قادوا سياراتهم بسرعة فائقة لا تلائم ظروف الشارع مما يشكل خطرا ويزيد من احتمال وقوع حوادث طرق وزيادة الإصابات، وتم دعوتهم للقضاء. وحررت 467 مخالفة بسبب استخدام الهاتف الخليوي خلال قيادة المركبات ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة مستخدمي الشارع. وتم تسجيل 134 مخالفة 134 لسائقي الشاحنات إثر عيوب تقنية في المركبة قد تؤثر على أمن مستخدمي الشارع، إلى جانب المخالفات الأخرى.

وتبين من المعطيات أن الشرطة سجلت كذلك 79 مخالفة لراكبي الدراجات على الطرقات الرئيسة، وضبطت الشرطة 32 سائقا قادوا مركباتهم تحت تأثير المخدرات والكحول، وتم إلغاء رخص قيادة مركبات لـ128 سائقا لمدة 30 يوما، وإلغاء استخدام 66 مركبة لمدة 30 يوما ونقلها إلى مصف تابع للشرطة بسبب مخالفات خطيرة نفذها سائقون.

هذا، وحذرت الشرطة السائقين من قيادة المركبات بشكل متهور، مشيرة إلى أنها تواصل العمل "لمكافحة المخالفات التي تؤدي إلى حوادث طرق مروّعة وخطيرة".