ارتفاع في أسعار الوقود فجر الجمعة

ترتفع أسعار الوقود بثماني أغورات في البلاد، فجر يوم الجمعة المقبل الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.39 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وجاء الارتفاع في أسعار الوقود بعد أن ارتفع سعر ليتر الوقود بـ85 أغورة في البلاد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وانخفض 5 أغورات الشهر الماضي.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، التي تبلغ نسبتها 72% من السعر، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.