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أم الفحم: بدءًا من غد الأحد عودة كافة طلاب المدارس للتعليم الوجاهي

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 11:59

أم الفحم: بدءًا من غد الأحد عودة كافة طلاب المدارس للتعليم الوجاهي
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قررت غرفة الأحوال المشتركة لبلدية أم الفحم ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، اليوم السبت، أنه بدءًا من يوم غد الأحد، ستعود كافة طلاب المدارس إلى التعليم الوجاهي.

وأصدرت غرفة الأحوال المشتركة بيانا قالت فيه إنه "بعد عودة المدينة إلى اللون البرتقالي على طلاب مدارس أم الفحم، بكافة مراحلهم، العودة إلى التعليم الوجاهي غدًا الأحد 3 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك إثر عودة مدينة أم الفحم إلى اللون البرتقالي وفق الشارة الضوئية للكورونا، مع الأخذ بعين الاعتبار إكمال الصفوف التي دخلت بالحجر الصحي مدة الحجر المطلوبة".

وأشارت غرفة الأحوال المشتركة أيضا إلى "ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة المعارف الجديدة في ما يخص الشارة الخضراء والتي تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد ومن أبرزها تلقي الوجبة الثالثة من التطعيم لطاقم المعلمين والهيئة التدريسية، وكذلك الفحوصات الدورية السريعة لطلاب الابتدائيات من جيل 3-12 عامًا، وضرورة رفع نسبة التطعيم لدى طلاب الإعداديات والثانويات لأكثر من 70%".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#المدارس العربية
#فيروس كورونا

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