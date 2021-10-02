  2. محليات
  3. أخبار محلية

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 10:14

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين
من زيارة ضريحي الشهيدين في سخنين، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
عمر دلاشة عمر دلاشة

قام وفد من اللجنة الشعبية والبلدية في سخنين بزيارة لعائلتي شهيديْ هبة القدس والأقصى عماد غنايم ووليد أبو صالح في المدينة، صباح اليوم السبت.

وجاءت هذه الزيارة ضمن تقليد سنوي متبع في اللجنة الشعبية والبلدية، تأكيدا على مكانة الشهداء وعائلاتهم في الذكرى السنوية لاستشهادهم.

وانتقل الوفد بعدها إلى ضريحي الشهيدين في مقبرة الشهداء لوضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحيهما.

وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إننا "هنا إكراما وإجلالا لدماء الشهداء واحتراما لعوائلهم، سخنين كانت وما زالت شعلة نضال وتشارك في نضالنا الطويل للتشبث بأرضنا ووطننا، وإنه لشرف كبير لنا أن نستضيف المسيرة المركزية لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى".

وقال النائب السابق، مسعود غنايم، إن "التحدي اليوم هو استثمار الإجماع حول الشهداء لنجعل منها رافعة للتصدي للعنف، لأنها قضية توحدنا كما يوحدنا المسجد الأقصى والقدس. بالوحدة يمكن لمجتمعنا أن يتصدى لما يهدد أركانه ويقوض كيانه، رحم الله الشهداء وأبقانا لذكراهم أوفياء".

وذكر الشيخ ياسر غنايم، أن "ما أخرج الشهداء في العام 2000 هو الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، واليوم وغدا يبقى الأقصى قضية موحدة لنا جميعا".

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن "الأسباب التي ضحوا من أجلها الشهداء لا زالت ماثلة وحاضرة في حياتنا، في الوقت الذي لا زال المسجد الأقصى والأوقاف تتعرض للاقتحام والانتهاك وأراضينا محاصرة، ومنذ سنوات نعاني من العنف والجريمة؛ هذه الظاهرة قبل عام 2000 سجلت 83 ضحية وخلال 21 عاما حتى يومنا هذا هناك أكثر من 1500 ضحية وهم ليسوا أرقاما فورائهم آلاف الأيتام والأسر التي هدمت، ومجتمع يقوض أركانه ويهدد كيانه وقد آن الأوان مواجهة هذه الظاهرة بوحدتنا الاجتماعية والسياسية".

ومما يذكر أن المسيرة المركزية لهبة القدس والأقصى ستقام في سخنين عند الساعة الرابعة من مساء اليوم؛ وذلك عقب الانتهاء من مراسيم زيارة الأضرحة وعوائل الشهداء.

بودكاست عرب 48

#سخنين
#عماد غنايم
#وليد أبو صالح
#هبة القدس والأقصى
#هبة أكتوبر

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة شخص قرب حيفا
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة شخص قرب حيفا

2021-10-02

21 عاما على هبة القدس والأقصى: زيارة أضرحة الشهداء
21 عاما على هبة القدس والأقصى: زيارة أضرحة الشهداء

2021-10-02

هبة القدس والأقصى.. تشبثٌ بالهوية الوطنية ورفضٌ للأسرلة
هبة القدس والأقصى.. تشبثٌ بالهوية الوطنية ورفضٌ للأسرلة

2021-10-02

الأكثر قراءة

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا "في مأزق حقيقي"

2021-10-01
هل تكون مظاهرة المتابعة غدا

هل تكون مظاهرة المتابعة غدا "إحياء لذكرى الانتفاضة"؟

2021-10-01
انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد

انتهاء صلاحية القديمة: الشارة الخضراء الجديدة تدخل حيز التنفيذ الأحد

2021-10-01
رئيس

رئيس "أمان": هجوم في إيران.. كأنك لم تفعل شيئا

2021-10-01
الزراعة الإسرائيلية تشكل لجنة للحدّ من شراء العرب أراضي في الجليل

الزراعة الإسرائيلية تشكل لجنة للحدّ من شراء العرب أراضي في الجليل

2021-10-01