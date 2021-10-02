ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة عائلتي الشهيدين وضريحيهما في سخنين

قام وفد من اللجنة الشعبية والبلدية في سخنين بزيارة لعائلتي شهيديْ هبة القدس والأقصى عماد غنايم ووليد أبو صالح في المدينة، صباح اليوم السبت.

وجاءت هذه الزيارة ضمن تقليد سنوي متبع في اللجنة الشعبية والبلدية، تأكيدا على مكانة الشهداء وعائلاتهم في الذكرى السنوية لاستشهادهم.

وانتقل الوفد بعدها إلى ضريحي الشهيدين في مقبرة الشهداء لوضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحيهما.

وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إننا "هنا إكراما وإجلالا لدماء الشهداء واحتراما لعوائلهم، سخنين كانت وما زالت شعلة نضال وتشارك في نضالنا الطويل للتشبث بأرضنا ووطننا، وإنه لشرف كبير لنا أن نستضيف المسيرة المركزية لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى".

وقال النائب السابق، مسعود غنايم، إن "التحدي اليوم هو استثمار الإجماع حول الشهداء لنجعل منها رافعة للتصدي للعنف، لأنها قضية توحدنا كما يوحدنا المسجد الأقصى والقدس. بالوحدة يمكن لمجتمعنا أن يتصدى لما يهدد أركانه ويقوض كيانه، رحم الله الشهداء وأبقانا لذكراهم أوفياء".

وذكر الشيخ ياسر غنايم، أن "ما أخرج الشهداء في العام 2000 هو الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، واليوم وغدا يبقى الأقصى قضية موحدة لنا جميعا".

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن "الأسباب التي ضحوا من أجلها الشهداء لا زالت ماثلة وحاضرة في حياتنا، في الوقت الذي لا زال المسجد الأقصى والأوقاف تتعرض للاقتحام والانتهاك وأراضينا محاصرة، ومنذ سنوات نعاني من العنف والجريمة؛ هذه الظاهرة قبل عام 2000 سجلت 83 ضحية وخلال 21 عاما حتى يومنا هذا هناك أكثر من 1500 ضحية وهم ليسوا أرقاما فورائهم آلاف الأيتام والأسر التي هدمت، ومجتمع يقوض أركانه ويهدد كيانه وقد آن الأوان مواجهة هذه الظاهرة بوحدتنا الاجتماعية والسياسية".

ومما يذكر أن المسيرة المركزية لهبة القدس والأقصى ستقام في سخنين عند الساعة الرابعة من مساء اليوم؛ وذلك عقب الانتهاء من مراسيم زيارة الأضرحة وعوائل الشهداء.