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مجد الكروم: إغلاق المدارس الابتدائية بسبب تفشي كورونا

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 17:19

مجد الكروم: إغلاق المدارس الابتدائية بسبب تفشي كورونا
مدرسة عمر بن الخطاب في مجد الكروم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن في قرية مجد الكروم بمنطقة الشاغور، اليوم السبت، عن إغلاق المدارس الابتدائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حسب ما أقر المجلس المحلي في جلسة له.

ووفقا لمعطيات الحالة الوبائية في البلدة، فقد بلغ عدد الحالات النشطة 238 حالة فيما يتواجد 432 مواطنا في الحجر الصحي المنزلي، لغاية اليوم.

وجاء قرار إغلاق المدارس الابتدائية (السلام والمتنبي وعمر بن الخطاب) عقب جلسة إدارة المجلس بهدف قطع سلسلة انتشار وباء كورونا في البلدة.

وجاء في بيان للمجلس المحلي "بعد العديد من الجلسات التقييمية والتشاورات في الأيام الأخيرة للجنة الاستشارية ولجان الأهالي ومديري المدارس في القرية مع المجلس المحلي ممثلا برئيسه وأعضاءه، وبعد عرض كافة المعطيات والصورة كاملة قرر المجلس المحلي بنهاية جلسة اليوم إغلاق المدارس الابتدائية بدء من يوم غد، الأحد، وحتى يوم الخميس لوقف سلسلة انتشار كورونا خصوصًا وأن 71% من الإصابات في القرية اليوم هم طلاب مدارس".

ودعا المجلس المحلي الأهالي إلى "الالتزام بالقرار والعمل معا يدا بيد ومرافقة الأبناء لإجراء فحوصات كورونا قبيل العودة في الأسبوع التالي حتى يتسنى لنا ولمديري المدارس السيطرة الكاملة على كل من يدخل إلى المدارس حتى لا يعود الأمر بنا لاتخاذ هذه القرارات الصعبة".

بودكاست عرب 48

#مجد الكروم
#إغلاق المدارس
#كورونا
#فيروس كورونا

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