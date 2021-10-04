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الحبس 28 شهرا لشاب من كفر كنا على خلفية الهبة الشعبية

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 12:09

الحبس 28 شهرا لشاب من كفر كنا على خلفية الهبة الشعبية
زياد عمر طه في المحكمة
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الإثنين، الحبس الفعلي لمدة 28 شهرا على الشاب زياد عمر طه من قرية كفر كنا، على خلفية أحداث الهبة الشعبية (هبة الكرامة) في شهر أيار/ مايو 2021.

وقال المحامي أحمد مصالحة، المكلف بالدفاع عن طه، لـ"عرب 48" إن "موكلي زياد طه لا علاقة له بأحداث ما تعرف بالهبة الشعبية. صحيح أنه اعتقل في فترة الأحداث وتم التحقيق معه ومحاولة ربط التهم الموجهة ضده بأنها أمنية، لكن تم تفنيد كل هذه التهم وأدين بمخالفات جنائية تتعلق بحيازة واستخدام السلاح في مناسبتين مختلفتين".

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة في الناصرة، يوم 9 حزيران/ يونيو 2021، لائحة اتهام ضد طه، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الهبة الشعبية.

ووفقا لادعاء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) فإنه "قدمت لائحة اتهام (في حينه) ضد الشاب زياد طه من كفر كنا، المقرب من الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، التي تم الإعلان عنها كمنظمة إرهابية".

وادعت الشرطة والشاباك أنه "في ظل أعمال التحريض من قبل الشيخ كمال خطيب ما أدى إلى اندلاع مواجهات وأحداث في أنحاء البلاد، فتح تحقيق في الشاباك ضد الشاب زياد طه، المقرب من الشيخ كمال خطيب، بشبهة مخالفات خطيرة مثل إطلاق النار وحيازة السلاح، قام خلال التحقيق بتسليم بندقية كانت بحوزته واستخدمها لإطلاق نار، وفي نهاية التحقيق تقرر تقديم لائحة اتهام بحقه، وتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".

بودكاست عرب 48

#زياد عمر طه
#الهبة الشعبية
#كفر كنا
#أحمد مصالحة
#كمال خطيب
#هبة الكرامة

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