سخنين: المصادقة على توسيع المنطقة الشرقية

قال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، اليوم الجمعة، أنه "بعد عامين من التخطيط والعمل المتواصل أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، حصلنا بعون الله يوم 14 أيلول/ سبتمبر، على مصادقة نهائية لتوسيع الخارطة الهيكلية في المنطقة الشرقية من سخنين، بمساحة حوالي 500 دونم (ما يقارب 2500 وحدة سكنيّة)".

وأضاف أنه "بهذا ينتهي عملنا في هذه المنطقة أمام اللجنة اللوائية (هذه أصعب مرحلة)، لننتقل للمرحلة الثانية والتي فيها نستدعي كلّ من له اسم في الطابو في هذه المنطقة للاستماع له قبل أن تقسّم الأراضي وتوزّع من جديد (توحيد وتقسيم)، وسنتعاون إن شاء الله مع كلّ الطلبات على أمل أن يحافظ كلّ ذي أرض على موقع أرضه، وهذه ستكون رسالتنا للمخطّط وللجنة التخطيط والبناء المحلّيّة".

صفوت أبو ريا

وأوضح رئيس البلدية أنه "لا شكّ أنّ خطوتنا هذه تصبّ في مصلحة الأزواج الشابّة، وهذا ما وعدنا به وما نعمل عليه منذ استلمنا إدارة البلديّة. وحتّى ينعم كافّة أهالي سخنين بتوسيع المسطّح فإنّنا نعمل على التخطيط من كلّ الجهات، ففي المنطقة الجنوبية (تل مرسان) يتم تخطيط 150 دونمًا، وكذلك 150 دونمًا في المنطقة المقابلة للعين. وفي المنطقة الشمالية من سخنين، فقد خطّطنا لحيّ عصريّ بمواصفات الأحياء الخضراء بمساحة تقدّر بِـ150 دونمًا، كما نجحنا بالمصادقة على 930 دونمًا في الجهة الغربيّة من سخنين (منطقة الفاتمال)، ممّا يعني أنّنا نعمل على تخطيط إجماليّ مفصّل لأكثر من 1500 دونم نجهزها للإعمار والسكن في سخنين".

وختم أبو ريا بالقول إنه "هذا لن يكون الإنجاز الأخير في مجال التخطيط والبناء، فهذه القضيّة في أعلى سلّم أولويّاتنا، وسنستمرّ إن شاء الله من خلال قسم الهندسة في البلديّة بالعمل على تخطيط أراضٍ أخرى من أراضي سخنين كي نضمن تحويلها من مناطق زراعيّة إلى مناطق مؤهّلة للبناء والسكن".