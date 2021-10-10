عيلوط: مقتل شاب برصاصة طائشة

قتل شاب (24 عامًا) في عيلوط بعد إصابته برصاصة طائشة خلال إطلاق نار في شجار وقع في البلدة في ساعة متأخرة من مساء السبت. والشاب القتيل هو عاصم عصام سلطي (24 عاما)، وعُلم أنه تزوج منذ فترة وجيزة، ولم يكن مشاركًا بالشجار.

وذكرت مصادر محلية في عيلوط أن شجارًا وقع في البلدة تخلله إطلاق كثيف للرصاص، ما تسبب بإصابة الشاب برصاصة طائشة ليعلن الأطباء وفاته في المستشفى الإنجليزي في الناصرة.

وفي جريمة منفصلة يوم الخميس الماضي، قتل شاب تعرض لإطلاق نار في قرية عسفيا. والقتيل هو نائل مصطفى، ويبلغ من العمر 42 عامًا. وذكرت مصادر محليّة أن مصطفى تعرّض لإطلاق نار داخل منزله، وأنه تعرّض في السابق لمحاولة قتل عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، التي انفجرت أثناء قيادته السيارة ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

85 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبمقتل الشاب عاصم سلطي ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 85 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وفي ما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية صباح اليوم الأحد، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، محمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، رشا مقلشي - هيب (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس قدري الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد سلامة (37 عاما) من قلنسوة، ريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور، خالد زواوي (38 عاما) من عكا، أحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير، نور صرصور (25 عاما) من الطيبة، يوسف حسين الشقيلي (30 عامًا) من قرية وادي النعم في النقب، حسام عثمان (23 عاما) من حيفا، نعيم سوري (55 عاما) من الناصرة أحمد الجرجاوي (30 عاما) من شقيب السلام، إياد دبدوب (33 عاما) من جديدة – المكر ومهران مغربي (40 عاما) من حيفا، ونائل مصطفى (42 عامًا) من عسفيا، وعاصم سلطي (24 عامًا).