تسريح شاب من عكا بعد اعتقال لشهرين على خلفية الهبة الشعبية

أطلقت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الثلاثاء، سراح الشاب خالد سليمان من عكا وفق تقييدات الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية على خلفية الهبة الشعبية في شهر أيار/ مايو 2021.

وصرحت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا أن المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن سليمان أكد أنه اليوم، وبعد اعتقال دام حوالي الشهرين، وافقت المحكمة المركزية في حيفا على الإفراج بكفالات وشروط عن الشاب خالد سليمان ابن مدينة عكا، والتي قدمت ضده لائحة اتهام تتضمن تهما أمنية خطيرة على خلفية الأحداث التي وقعت في مدينة عكا والداخل الفلسطيني قبل عدة أشهر خلال هبة الكرامة.

وأكد المحامي محاجنة أن "قرار الإفراج، اليوم، وقرارات أخرى بهذا الخصوص تدل على أن رواية الشرطة والمخابرات حول تضخيم التهم وإعطائها الطابع الأمني ضد الشبان ليست واقعية".

وجاء هذا القرار بعد عدة جلسات ومداولات أمام هيئة المحكمة وإقناع القضاة بقبول طلب المحامي بالإفراج عن سليمان بالإضافة لمعتقلين آخرين، على الرغم من لوائح الاتهام الخطيرة التي قدمتها النيابة ضدهم إلى المحاكم الإسرائيلية.

هذا، ووجهت اللجنة الشبابية في عكا الشكر للمحامي خالد محاجنة من مدينة أم الفحم على "كل التضحيات التي يقدمها من أجل الشباب المعتقلين.