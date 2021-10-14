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حريق في منزل مأهول بحورة

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 10:10

حريق في منزل مأهول بحورة
من مكان الحريق بحورة، صباح اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨

اندلع حريق داخل منزل مأهول في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد حريق شبّ داخل منزل في حي رقم 5 ببلدة حورة في النقب، إذ تبيّن أنّ الحريق شبّ بغرفة الأولاد وقد عمل أفراد طاقم الإطفاء على إخماد النار وتهوئة المكان وإخراج الدخان، ولم يبلغ عن إصابات".

وأضاف أن "أفراد طاقم الإطفاء لاحظوا وجود بطارية 'ليثيوم' تابعة لدراجة كهربائية كانت موصولة بالشاحن، على ما يبدو، تسببت باندلاع النار، وفقًا لما أظهره التحقيق الأولي".

وختم الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي بالقول إن "الإطفاء والإنقاذ يعود ويشدد مجددًا على أهمية اتباع توصيات وتوجيهات الأمان داخل المنازل بما يتعلق بشحن بطاريات الليثيوم، إذ يمنع تركها بالشاحن دون رقابة، كما يوصى باستخدام بطاريات ليثيوم تستوفي المعايير في البلاد".

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#النقب
#حورة
#حرائق
#حوادث منزلية

حريق في منزل مأهول بحورة

حريق في منزل مأهول بحورة

حريق في منزل مأهول بحورة

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