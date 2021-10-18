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اللد: الإفراج عن الشاب أيوب شقيق الشهيد موسى حسّونة

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 18:44

اللد: الإفراج عن الشاب أيوب شقيق الشهيد موسى حسّونة
المعتقل أيوب بعيد الإفراج عنه
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أطلقت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، سراح المعتقل أيوب حسونة، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي تلت قتل شقيقه، الشهيد موسى حسونة في المدينة، أثناء الهبّة الشعبية التي جاءت نصرةً للقدس والأقصى وقطاع غزة وضدّ اعتداءات المستوطنين.

وقال المحامي تيسير شعبان من اللد في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك": "واستشهد موسى حسونة، واعتقل وعذب شقيقه، وخرج اليوم أيوب صابرا محتسبا منتصرا".

وكانت سكنية حسّونة، زوجة أيوب، قد قالت في وقت سابق في حديث مع "عرب 48"، إنها لم تتمكّن من التعرّف على ملامح زوجها أيوب، جرّاء تعرّضه للتعذيب الشديد، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تلفيق التهم له".

وأضافت حينها: "ملامح زوجي تغيرت، حتى أنني لم أتعرّف عليه، رغم أنه لم تفرق بيننا سوى أمتار معدودة، من شدة التعذيب الذي تعرض له".

وأشارت إلى "صعوبة في الحديث" بالنسبة لزوجها الذي "لا يستطيع الكلام بسبب توّرم فمه، وأُصيب بكسور في الرأس".

وكانت المحكمة ذاتها قد أطلقت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، سراح المعتقل محمد مصري، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات نفسها.

وفي الرابع عشر من الشهر ذاته، كانت المحكمة، قد أطلقت، سراح المعتقل مهند أبو قطيفان من المدينة، بشرط الخضوع إلى حبس منزليّ.

كما كانت النيابة العامة قد قدمت في الأول من تموز/ يوليو الماضي، إلى المحكمة المركزية في اللد، لوائح اتهام ضد أربعة شبان من سكان المدينة؛ نسبت إليهم "محاولة إضرام النار في محطة للشرطة في المدينة"، خلال المواجهات في أيار/ مايو الماضي.

بودكاست عرب 48

#اللد
#هبة الكرامة
#الهبة الشعبية
#أيوب حسونة
#الشهيد موسى حسونة

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