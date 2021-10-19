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عرعرة النقب: الشرطة تداهم متاجر بذريعة تطبيق القانون

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 09:04

عرعرة النقب: الشرطة تداهم متاجر بذريعة تطبيق القانون
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة تطبيق القانون، وأوقفت عمالا وفرضت غرامات وصادرت أغراضا من محال تجارية.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإن "حملة خاصة قامت بها شرطة إسرائيل بالتعاون مع جهات أخرى، لتطبيق القانون ومن أجل سلامة وصحة الجمهور في بلدة عرعرة النقب، إذ تم خلالها مصادرة 24 أسطوانة غاز غير مرخصة، وتوقيف عمال دون تصاريح، وتسجيل مخالفات ضريبية عديدة للمحال التجارية، وضبط 463 كغم من اللحوم دون تصاريح ومن مصدر غير معروف. بالإضافة إلى ضبط 1800 علبة سجائر مزيفة".

هذا، وأعرب عدد من أصحاب المحال التجارية في عرعرة النقب عن استيائهم الشديد من حملات المداهمة وسياسة الانتقام والتضييق عليهم في رزقهم ولقمة عيشهم، التي تنفذها الشرطة والمكاتب الحكومية.

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#عرعرة النقب
#محال تجارية
#الشرطة
#تطبيق القانون

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