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عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 11:48

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة
(تصوير عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء أوامر الإخلاء لعشرات المحال التجارية في مدينتي الطيبة وقلنسوة بذريعة البناء على أراض معرفة بأنها غير صناعية، في الأيام الأخيرة.

وتسلم 30 صاحب محل تجاري على الأقل، من الطيبة وقلنسوة، أوامر إخلاء حتى 30 يوما، وإلا سيتم تغريم كل صاحب محل بمبلغ قدره 600 ألف شيقل، وفقا للجنة.

وادعت السلطات بأن أوامر إخلاء المحال التجارية أُصدرت بسبب أنها بنيت على قطع أراض غير معرفة بأنها لأغراض تجارية، وأنها ليست في منطقة صناعية.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية، عبد الرحمن عبد القادر، لـ"عرب 48" إن "أوامر الإخلاء هذه تعتبر كارثة على أصحاب المحال التجارية. نتحدث عن عشرات المحال التجارية التي يمكن أن تفرض اللجنة عليها غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل".

وأكد أن "مئات العائلات تعتاش من المحال التجارية المذكورة، والمس والإضرار بها سيدفعها إلى سوق البطالة، وستتسبب بكارثة اقتصادية على المنطقة كلها'.

وختم عبد القادر بالقول إنه "لغاية هذه اللحظات نحن نعقد جلسات مستمرة مع كافة الجهات المسؤولة، بلدية، ومكاتب محاماة، ومختصين، وكذلك نتشاور مع ناشطي العمل الشعبي والوطني. السلطات لا تريد أن تكون وجهة اقتصاد في الطيبة. يدعون نية محاربة الجريمة، والتضييق والملاحقة أحد أساليب إدخال الناس إلى الجريمة".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#قلنسوة
#محال تجارية
#تنظيم وبناء
#أوامر إخلاء

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