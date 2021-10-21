الحبس الفعلي لشابين أدينا بإحراق شجرة الميلاد في سخنين

أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، شابين (18 و19 عاما) بإضرام النار في شجرة الميلاد بساحة الكنيسة الكاثوليكية في مدينة سخنين.

وفرضت المحكمة الحبس الفعلي على الشابين في قضية إحراق شجرة عيد الميلاد في سخنين، والتي وضعت في ساحة كنيسة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ووفقا للمحكمة فقد فُرض على المتهم الأول الحبس الفعلي 12 شهرا، على أن يتم احتساب مدة اعتقاله التي كانت بين 12 كانون الثاني/ يناير 2021 و14 آذار/ مارس 2021. كما فرض عليه 10 أشهر في الحبس الفعلي إذا ما كرر إضرام نار خلال 3 أعوام، بالإضافة للحبس 3 أشهر شرط ألا يرتكب مخالفة خلال 3 أعوام. وعلى المتهم أن يسلّم نفسه للسجن حتى يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وفُرض على المتهم الثاني الحبس الفعلي 24 شهرا، واحتساب مدة اعتقاله في الملف المذكور، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2021. واحتساب مدة اعتقاله في الملف المرفق منذ 27 أيار/ مايو 2020 ولغاية 5 تموز/ يوليو 2020. كما فرض عليه الحبس ما مجموعه 20 شهرا إذا ما كرر إضرام نار وارتكاب مخالفات مماثلة خلال 3 أعوام.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2021، لائحة اتهام ضد الشابين بإضرام النار في شجرة الميلاد بمدينة سخنين.

ويستدل من لائحة الاتهام المذكورة أنه في أعقاب إضرام النار في شجرتي الميلاد، والذي أعقبه نصب شجرة أخرى بمحاذاة الكنيسة الكاثوليكية بمدينة سخنين، انتشر في شبكة التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا سُمع فيه شاب يشتم رجال دين، فقرر المتهمان إحراق شجرة الميلاد.

وسبق أن قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2021، لائحة اتهام ضد قاصرين (16 و17 عاما) بإضرام النار في شجرتي الميلاد بمدينة سخنين.

ويستدل من لائحة الاتهام المذكورة أنه "في يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020 تلقت الشرطة بلاغا حول إضرام النار في شجرتي الميلاد بعد نصبهما أمام الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية".

وشهدت سخنين، في حينه، زيارات تضامنية من وفود وناشطين سياسيين أعربوا عن رفضهم للاعتداء على كنيستي المدينة، وأكدوا على رفض الفتنة الطائفية.