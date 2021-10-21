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يركا: اعتقالات وحجز 17 سيارة وغرامات بعشرات ملايين الشواقل

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 11:53

يركا: اعتقالات وحجز 17 سيارة وغرامات بعشرات ملايين الشواقل
إحدى السيارات التي حجزتها الشرطة بيركا (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص وجمدت حسابات بنكية وحجزت 17 سيارة بقيمة 10 ملايين شيقل وفرضت مخالفات بأكثر من 30 مليون شيقل على معارض للسيارات الفخمة في قرية يركا، وذلك بادعاء العمل بشكل مخالف للقانون، وفقا لإعلان الشرطة اليوم، الخميس.

وحسب الشرطة فإنه "ضمن أنشطة الشرطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سلطة القانون والردع، نفذت شرطة إسرائيل حملة واسعة ضد الجرائم الاقتصادية في قرية يركا بالتعاون مع وحدة لاهف 433 وسلطة الضرائب".

سيارة حجزتها الشرطة بيركا (تصوير الشرطة)

وأشارت إلى أنه "بحسب الشبهات، فإن بعض المشتبه بهم الذين يمتلكون معارض للسيارات الفخمة عملوا بشكل مخالف للقانون في مجال استيراد وبيع السيارات الفاخرة، حيث قدر حجم المخالفات بأكثر من 30 مليون شيكل".

وأكدت الشرطة أنه "خلال النشاط تم حجز 17 سيارة بقيمة 10 ملايين شيكل، وتم تجميد حسابات بنكية بقيمة عشرات الملايين من الشواقل. وتم توقيف 4 مشتبه بهم للتحقيق".

سيارة حجزتها الشرطة بيركا (تصوير الشرطة)

بودكاست عرب 48

#الشرطة
#يركا
#اعتقالات
#لاهف 433
#معارض للسيارات الفخمة

يركا: اعتقالات وحجز 17 سيارة وغرامات بعشرات ملايين الشواقل

يركا: اعتقالات وحجز 17 سيارة وغرامات بعشرات ملايين الشواقل

يركا: اعتقالات وحجز 17 سيارة وغرامات بعشرات ملايين الشواقل

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