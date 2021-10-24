المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة السيارات ضد الجريمة

دعت لجنة المتابعة العليا إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة السيارات المقرر لها يوم الخميس المقبل، احتجاجا على تواطؤ الحكومة والشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام في ظل استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

ومن المقرر أن تلتقي مسيرة السيارات عند الساعة الحادية عشر ظهرا في مفترق كفر قرع، لتنطلق نحو شارع 6 ببطء وصولا إلى تل أبيب.

ودعا رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي تأتي في أيام يتصاعد فيها الغضب الشعبي على استفحال الجريمة، وبعد مظاهرتين في الناصرة وسخنين وبمشاركة عائلات من أهالي الضحايا.

وشدد بركة على رفض المتابعة لكل محاولة من المؤسسة الإسرائيلية وغيرها، إلقاء المسؤولية على عاتق جماهيرنا العربية والقيادات السياسية والمجتمعية، مؤكدا أن لدى الشرطة كل الوسائل لاجتثاث هذه الظاهرة كما فعلت في الشارع اليهودي في سنوات خلت، ولم تطلب استشارة ومساعدة "القيادات اليهودية".

ومما يذكر أن المتابعة كانت قد حذرت من جعل مكافحة الجريمة قضية أمنية عسكرية من خلال استقدام الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" واستعمال أنظمة الطوارئ فمجتمعنا لا يمكن أن يقبل أن تنحصر خياراته بين سطوة عصابات الإجرام أو سطوة حكم عسكري.