  2. محليات
  3. أخبار محلية

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 08:09

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم
(تصوير سليم خميسة ونبيل أبو نقولا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أقيمت مسيرة وصلاة في قرية إقرث المهجرة ضمن مبادرة أطلقتها مطرانية الروم الكاثوليك والموارنة بالتعاون مع لجنتي إقرث وكفر برعم من أجل إعادة طرح قضية هاتين القريتين المهجرتين في المحافل المحلية والدولية في إطار جهد متجدد يهدف إلى إعادة بناء القريتين المهجرتين منذ العام 1949.

وترأس الصلاة، رئيس اساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، المطران يوسف متى، بمشاركة رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، المطران موسى الحاج، بحضور المئات من المهجرين والمتضامنين، يوم أمس السبت.

وتلت الصلاة فقرة ثقافية استهلت بكلمة لرئيس لجنة إقرث، نعمة أشقر، وكلمة أخرى لرئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إذ تحدثا عن أهمية الاستمرار بمطالبة السلطات الإسرائيلية تطبيق قرار المحكمة العليا القاضي بالسماح لأهالي إقرث وكفر برعم العودة إلى قريتيهما، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ وعودات عدة كانت قد أطلقت في الماضي بهذا الصدد.

واختتم اليوم بجولة في القرية، قادها فوزي حنا، عرّف من خلالها الحضور على بعض معالم القرية وبيوتها المدمرة.

هذا، وأُعلن عن إقامة يوم مماثل في كفر برعم في 13 آب/ أغسطس 2022، على أن تقام نشاطات وصلوات شبيهة في الأعوام الفردية في إقرث والزوجية في كفر برعم، في حين ستطلق مبادرات على مستويات عدة من أجل إحقاق العدل والحقوق لأهالي هاتين القريتين.

بودكاست عرب 48

#إقرث
#كفر برعم
#قرى مهجرة

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة عامل بجروح خطيرة في كفر كنا
إصابة عامل بجروح خطيرة في كفر كنا

2021-10-24

حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة
حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

2021-10-24

مصرع شاب في حادث طرق قرب شقيب السلام
مصرع شاب في حادث طرق قرب شقيب السلام

2021-10-23

الأكثر قراءة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية.. تفاصيل جديدة

2021-10-23
قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

2021-10-23
حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

2021-10-23
لقاء بوتين - بينيت

لقاء بوتين - بينيت

2021-10-23
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

2021-10-23