مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

أقيمت مسيرة وصلاة في قرية إقرث المهجرة ضمن مبادرة أطلقتها مطرانية الروم الكاثوليك والموارنة بالتعاون مع لجنتي إقرث وكفر برعم من أجل إعادة طرح قضية هاتين القريتين المهجرتين في المحافل المحلية والدولية في إطار جهد متجدد يهدف إلى إعادة بناء القريتين المهجرتين منذ العام 1949.

وترأس الصلاة، رئيس اساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك، المطران يوسف متى، بمشاركة رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، المطران موسى الحاج، بحضور المئات من المهجرين والمتضامنين، يوم أمس السبت.

وتلت الصلاة فقرة ثقافية استهلت بكلمة لرئيس لجنة إقرث، نعمة أشقر، وكلمة أخرى لرئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إذ تحدثا عن أهمية الاستمرار بمطالبة السلطات الإسرائيلية تطبيق قرار المحكمة العليا القاضي بالسماح لأهالي إقرث وكفر برعم العودة إلى قريتيهما، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ وعودات عدة كانت قد أطلقت في الماضي بهذا الصدد.

واختتم اليوم بجولة في القرية، قادها فوزي حنا، عرّف من خلالها الحضور على بعض معالم القرية وبيوتها المدمرة.

هذا، وأُعلن عن إقامة يوم مماثل في كفر برعم في 13 آب/ أغسطس 2022، على أن تقام نشاطات وصلوات شبيهة في الأعوام الفردية في إقرث والزوجية في كفر برعم، في حين ستطلق مبادرات على مستويات عدة من أجل إحقاق العدل والحقوق لأهالي هاتين القريتين.