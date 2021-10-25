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جولس: حي جديد ومخطط لبناء 547 وحدة سكنية

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 18:16

جولس: حي جديد ومخطط لبناء 547 وحدة سكنية
منظر عام في جولس (ويكبيديا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

صادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء للمجمعات ذات الأفضلية للسكن "الفاتمال" على إيداع مخطط "تمال 1098" لإقامة حي سكني جديد يتضمن بناء 547 وحدة سكنية في قرية جولس.

وجاء في التفاصيل، أن مساحة المخطط بلغت 165 دونما على أراض تابعة للدولة وأخرى بملكية خاصة لمواطنين من جولس جنوب شرقي البلدة.

وقدم مجلس محلي جولس وما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" المخطط الذي من المقرر أن يتم من خلاله البناء من طابقين إلى 4 طوابق على أراض بملكية خاصة وأخرى تابعة للدولة كما شمل أيضًا البناء من 4 حتى 5 طوابق وذلك ما يتناسب مع البناء الحالي في البلدة.

كما يشمل المخطط مناطق مفتوحة وأخرى معدة لإقامة مؤسسات عامة ومتنزه على طول نهر "يتسهار"، شارع مخصص للدراجات الهوائية ومسارات للمشاة على أن تربط بين الأماكن الخاصة والعامة.

ومما يذكر أن المجلس المحلي قام بإشراك الجمهور وأصحاب الأراضي الخاصة واطلاعهم على المخطط الذي يتلاءم مع الخارطة الهيكلية الشمولية للبلدة التي تقوم لجنة التنظيم والبناء بإعدادها في هذه الأيام.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس المجلس المحلي في جولس، المحامي وسام نبواني، غير أنه لم يتسن لنا ذلك على أن نقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

بودكاست عرب 48

#جولس
#التخطيط والبناء
#وسام نبواني
#فاتمال

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