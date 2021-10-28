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إصابتان خطيرتان في حادثي عمل بعكا والجنوب

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 14:48

إصابتان خطيرتان في حادثي عمل بعكا والجنوب
من مكان الحادث بكريات غات، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عاملان بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة عكا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وبلدة كريات غات (عراق المنشية المهجرة)، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'آشر' تلقى بلاغا الساعة 12:23 مفاده إصابة عامل إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في الترميمات بشارع 'ههغاناه' في عكا. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (26 عاما)، وصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلاه) أن "عاملا، يبلغ 36 عاما، أصيب بجروح خطيرة في رأسه خلال عمله في شارع 'ملاخي يسرائيل' بكريات غات".

وأضاف أن "العامل أصيب جراء قضيب حديدي في أثناء عمله بالترميمات داخل مبنى سكني. وجرى نقله إلى مستشفى برزيلاي في أشكلون (عسقلان) بعد تقديم العلاجات الأولية له، ووصفت إصابته بأنها خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#عكا
#عمال
#حوادث العمل
#كريات غات
#عراق المنشية المهجرة
#عسقلان
#أشكلون

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