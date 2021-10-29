ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب اللد

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة جيب على شارع 40، بالقرب من مدخل مدينة اللد، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن أحد المصابين (42 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة وأصيبت طفلة (12 عاما) بجروح متوسطة وإصابة الآخر طفيفة.

وقدمت طواقم الإنقاذ المساعدة للمصابين وأخرجتهم من الحادث، فيما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين وتم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفي "شيبا تل هشومير" و"شمير أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 304 شخصا بينهم 89 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر.