ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم غد الإثنين الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.62 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وجاء الارتفاع الجديد في أسعار الوقود بعد أن ارتفعت الأسعار في العالم والبلاد مرات عدة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وانخفض لمرة واحدة 5 أغورات قبل الشهر الماضي.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.