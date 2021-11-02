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حريق بشاحنات في طمرة

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 14:56

حريق بشاحنات في طمرة
من مكان الحريق بطمرة، اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شب حريق بشاحنات كانت مركونة في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد حريق شبّ بشاحنات في المنطقة الصناعية في طمرة، علما أن الحريق شكل خطرا على مخزن يحوي مادة خطرة من نوع 'يوريا' الزراعية".

وأضاف أن "الحريق انتشر ولم تتم السيطرة عليه بعد. ويذكر أن دخانًا كثيفًا انبعث من المكان. وطواقم أخرى في طريقها للمكان".

وأفادت مصادر محلية أن أعمدة الدخان الأسود الكثيف تصاعدت من المكان، مشيرة إلى أن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات أو أضرار بشرية.

هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق ولمعرفة أسباب اندلاعه.

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#شاحنات
#طمرة
#حرائق

حريق بشاحنات في طمرة

حريق بشاحنات في طمرة

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