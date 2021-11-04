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مصرع شخص دهسا على شارع 6

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 07:32

مصرع شخص دهسا على شارع 6
مكان الحادث على شارع 6 (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي عابر سبيل، في الستينيات من العمر، مصرعه في حادث دهس من قبل شاحنة على شارع 6 باتجاه الجنوب عند مفترق "سوريك"، صباح اليوم الخميس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في حادث طرق على شارع 6، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شخص جراء تعرضه للدهس.

واستدعيت الشرطة إلى مكان حادث، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وجمع الأدلة والبينات.

ويستدل من التحقيقات الأولية، أن رجل توقف ولأسباب لم تتضح بعد بجانب الطريق على شارع 6 فدهسته شاحنة ولقي مصرعه على الفور، حيث توقف سائق الشاحنة الذي تم إخضاعه للتحقيق.

وأغلقت الشرطة شارع 6 باتجاه الجنوب إلى حين معالجة حادث الطرق، وطالبت من جمهور السائقين السفر عبر شارع 7 وشارع 3.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 306 شخصا بينهم 90 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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#شارع 6
#مصرع
#دهس
#حادث طرق
#الإسعاف

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