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سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 09:28

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا
إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد خير الدين حمدان بكفر كنا، مساء الإثنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من أهالي كفر كنا مساء أمس، الإثنين، بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الشاب خير الدين حمدان، الذي قتل رميًا برصاص الشرطة الإسرائيلية عمدًا، يوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وتجمع عدد من الأهالي في ساحة منزل عائلة الشهيد حمدان، وتحدث كل من رئيس مجلس كفر كنا المحلي، عز الدين أمارة، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، وسكرتير الجبهة، منصور دهامشة، والقائم بأعمال رئيس المجلس المحلي، د. يوسف عواودة، ومدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، والمحامي أحمد أمارة، وعضو المجلس المحلي، فتحية مقاري. وتولى العرافة د. يوسف أمارة.

وأكد المتحدثون أن ذكرى الشهيد محفورة في الذاكرة، وشدّدوا على الاستمرار في ملاحقة القتلة من أفراد الشرطة وباقي المسؤولين عن جريمة إعدام الشهيد حمدان بدم بارد.

هذا، وتوجه المشاركون في أمسية إحياء ذكرى الشهيد حمدان إلى مقبرة البلدة، وتلوا سورة الفاتحة على روحه ووضعوا أكاليل الزهور على ضريحه.

بودكاست عرب 48

#كفر كنا
#خير الدين حمدان
#قتلوا برصاص الشرطة

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

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