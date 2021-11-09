عكا: تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية بشروط مقيدة

أطلقت المحكمة المركزية في حيفا سراح الشاب حسن عيد (27 عاما) من مدينة عكا بشروط مقيدة، اليوم الثلاثاء، وجرى إبعاده إلى مدينة الرملة للحبس المنزلي لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وكان عيد قد اعتُقل على خلفيّة الهبة الشعبيّة التي جاءت نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

وقال المحامي محمد حاج من عكا الموكل بالدفاع عن عيد إن "موكلي اعتُقل في شهر آب/ أغسطس الماضي من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومُنع من مقابلة محام خلال فترة التحقيقات التي استمرت قرابة 35 يوما، ووُجهت ضده لائحة اتهام تشمل بنود تنفيذ عمل إرهابي، ومحاولة قتل مواطن يهودي تواجد في فندق فندي، ولاحقا تم إزالة هذه التهمة، فيما تستمر المحكمة في النظر بالتهم الأخرى ومنها حرق فندق فندي في المرة الأولى".

المحامي محمد حاج

وأضاف أن "موكلي يعمل في مجال السياحة في ميناء عكا القديمة، وصاحب مصلحة تجارية معروفة، وجرى تلفيق تهم قاسية ضده، مما جعل ملفه من الملفات الصعبة في القضاء الإسرائيلي، ولكن بسبب التحقيق مع كفلاء الموكل والحصول على شهادة من إدارة ضبط السلوك في السجن اتخذ قرار بإبعاده وإحالته لحبس منزلي".

وختم المحامي حاج بالقول إن "موكلي يرفض جميع التهم التي نُسبت إليه، وستناقش المحكمة التهم المتبقية في الجلسات المقبلة".