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اعتقال 6 شبان من النقب على خلفية الهبة الشعبية

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 10:50

اعتقال 6 شبان من النقب على خلفية الهبة الشعبية
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة شبان من منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في شهر أيار/ مايو 2021.

ونسبت الشرطة للمعتقلين وفقا لزعمها، صباح اليوم الإثنين، شبهات أعمال عنف وإخلال بالنظام العام ورشق حجارة وإضرام النار بإطارات مطاطية ومحاولات تنكيل بسائقين على شارع 6 في منطقة اللقية، خلال عملية "حارس الأسوار".

وتواصل الشرطة، منذ ستة أشهر، حملات الاعتقال ضد شبان عرب من مختلف أنحاء البلاد بزعم ضلوعهم في أعمال عنف إبان الهبة الشعبية في أيار الماضي.

وجرى إحالة المعتقلين إلى التحقيق، ومن المزمع أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد اعتقالهم.

هذا، وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا ما يزيد عن ألفي شاب عربي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في أيار الماضي.

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#النقب
#اللقية
#الهبة الشعبية

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