بلدية عرابة للشرطة: ارفعوا أيديكم عن مصالح بلدنا

طالبت بلدية عرابة البطوف الشرطة الإسرائيلية برفع أيديها عن المحال التجارية في المدينة، وذلك في أعقاب الحملة التي تنفذها ضد متاجر في عرابة البطوف، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات الباهظة، وإغلاق عدد من المحال التجارية.

وأكدت البلدية أن "جهاز الشرطة يشن هجمة شرسة منظمة ومبرمجة ضد مصالح عرابة، وبالتنسيق وبدعم الوحدة القطرية، ويقوم بتحرير المخالفات الإدارية والغرامات المالية الباهظة وإصدار أوامر إغلاق لبعض المصالح التجارية لأسباب غير منطقية، وبأسلوب همجي وبربري ومناف للقانون".

واستنكر رئيس وأعضاء بلدية عرابة، من الائتلاف والمعارضة، ما وصفتها بـ"الهجمة والحملة السلطوية الشرسة المنظمة على بلدنا الطيب"، وأشارت إلى أنه "بادرنا إلى عقد اجتماع للمجلس البلدي، يوم الأربعاء الماضي، والاطلاع على مجريات الأمور، وما حدث وكيفية متابعة الأمور، والوقوف إلى جانب أهلنا أصحاب المصالح التجارية المتضررين، ومن ثم تم دعوة أصحاب المصالح التجارية، يوم السبت، إلى عقد اجتماع في دار البلدية، وبحضور النائب أسامة السعدي واللجنة الشعبية ورئيس البلدية وأعضاء البلدية، ومن بعد الاستماع إلى شكاوى أصحاب المصالح التجارية، دار نقاش واسع والاستماع إلى وجهات النظر من قبل جميع الحضور".

وأوضحت البلدية أنه "تقرر ما يلي: المجلس البلدي يعقد اجتماعا ويتخذ قرارا بالإجماع تبديل ضابط شرطة البلدية التي تم تعيينه من قبل شرطة 'مسغاف' بسبب تعامله وأسلوبه غير المقبول مع أهالي بلدنا الطيب. وتشكيل طاقم رجال قانون (محامين) متطوعين للدفاع عن أصحاب المصالح المتضررين ومتابعة الملف حتى النهاية. والعمل على إلغاء جميع الغرامات المالية المنافية للقانون، والنائب أسامة السعدي سوف يتابع هذا الملف بشكل شخصي. وقسم ترخيص المصالح في بلدية عرابة يقوم بجولة ميدانية في مصالح عرابة عامة وتقديم المساعدات اللازمة لاستصدار الترخيص".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت غرامات مالية تقدر بأكثر من مليون شيكل خلال حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" ضد محال تجارية في مدينة عرابة البطوف، حديثا، بادعاء أنها "تعمل تحت ستار محلّات شرعيّة لمجرمين في المنطقة".