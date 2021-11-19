سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الليلة الماضية واليوم الجمعة، بتدفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأودية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأحدث هطول المطر الأول فيضانات وسيول في منطقة البحر الميت وصحراء النقب.

وحذرت طواقم الطوارئ من دخول جمهور سائقين المركبات المختلفة إلى تجمعات المياه.

وحذّرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، من حدوث فيضانات في مناطق جنوبي البلاد، وشددت على أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما".

وشددت على أن الاقتراب منها خلال هذه الفترة يشكل "تهديدا على الحياة".

وحظرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان، وذلك "خوفا من انهيارها".

وفي سياق متصل، أكد الراصد الجوي أن البلاد تتأثر اليوم، الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقع أن يكون الجو غدا، السبت، غائما وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.