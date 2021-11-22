اتهام سائق شاحنة بالتسبب بمصرع ثلاثة شبان من كفر كنا

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد بسّام سليمان (46 عامًا) من المشهد نسبت إليه "التسبّب بالموت بسبب الإهمال لثلاثة شبّان من كفر كنا وهم: فراس عواودة، وأحمد عواودة، ويوسف نعسة". كما تمّ اتهام المدّعى عليه بـ"القيادة بتهوّر وإهمال مسبّبًا إصابات وأضرار فعلية وعرقلة سير العدالة والقيادة بسرعات تزيد عن السرعة المحدّدة".

وطالبت النيابة العامّة بمنع المدّعى عليه من حيازة رخصة القيادة والحصول عليها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية الجارية ضدّه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المدّعى عليه كان يقود شاحنة ثقيلة بسرعة تزيد عن عشرين كم فوق الحدّ الأقصى للسّرعة المتاحة في ذلك الشارع، والذي كان يشهد ازدحامًا مروريًا بسبب حادث طرق آخر وقع على ذات الشارع، وبدون فرملة على الإطلاق، اصطدم بسرعة تقارب 100 كم/ ساعة بعدّة مركبات كانت تقف في الازدحام المروري. وأسفر التصادم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".

وذكر أيضا في لائحة الاتهام أنه "بدلًا من أن يقوم المدّعى عليه بمساعدة الجرحى والقتلى، أزال قرص 'التاكوغراف' بالقوة من مكانه، وفتّته وألقاه على أرضيّة الشاحنة. كل هذا بهدف تعطيل الإجراءات القانونية".

هذا، ولقي الشابان فراس عواودة ويوسف نعسة (28 عاما) من كفر كنا مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة، يوم 27 نيسان/ أبريل 2021، فيما توفي الشاب أحمد عواودة (27 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة، يوم 29 نيسان/ أبريل 2021، وأصيب 11 شخصا آخرين بجروح متفاوتة في حادث طرق المذكور بالقرب من قرية الزرازير.