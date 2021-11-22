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اتهام 6 أشخاص من الطيبة بحيازة واستخدام أسلحة

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 10:35

اتهام 6 أشخاص من الطيبة بحيازة واستخدام أسلحة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد ستة أشخاص من مدينة الطيبة نسبت إليهم حيازة واستخدام أسلحة مختلفة.

ووفقا لادعاء الشرطة صباح اليوم، الإثنين، فإنه "استمرارا لعمل الشرطة في مكافحة الأسلحة والجريمة في المجتمع العربي ضمن حملة 'المسار الامن' تم إلقاء القبض على ستة مشتبه بهم من مدينة الطيبة بحيازة واستخدام أسلحة من أنواع مختلفة، وتم تقديم لوائح اتهام بحقهم".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد تحقيقات مكثفة للشرطة في الطيبة، وكجزء من ذلك، أجروا عمليات مراقبة وجمع أدلة ضد ستة من سكان المدينة، ثلاثة بالغين وثلاثة قاصرين، يشتبه في حيازتهم أسلحة مختلفة والمتاجرة بها وإطلاق النار على مركبات ومنازل. وتم ضبط مسدسين وبندقية من نوع 'كارلو'. وكذلك مواد توثيق للمشتبه بهم وهم يستخدمون الأسلحة".

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#الطيبة
#أسلحة
#لوئح اتهام

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