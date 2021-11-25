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5079 مخالفة لسائقي مركبات في البلاد خلال أسبوع

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 09:37

5079 مخالفة لسائقي مركبات في البلاد خلال أسبوع
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حررت الشرطة الإسرائيلية 5079 مخالفة لسائقي مركبات بادعاء انتهاك أنظمة وقوانين السير والمرور في مختلف شوارع البلاد، وذلك في حملة لتطبيق القانون للحد من المخالفات الخطرة والمتهورة، خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا لمعطيات نشرتها الشرطة فإنّه "من ضمن المخالفات التي تم تحريرها خلال الأسبوع: 1090 مخالفة بسبب استخدام الهاتف الخليوي في أثناء القيادة، و805 مخالفات بسبب القيادة بسرعة فائقة، و520 مخالفة لسيارات ثقيلة بسبب مخالفات سير أو أعطال وعيوب تقنية في المركبة".

وتبين من المعطيات أنّه "تمّ أيضا تحرير 120 مخالفة لمركبات ثنائية الإطارات، إلى جانب ضبط 12 سائقًا يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات. وتمّ إلغاء 26 رخصة قيادة لسائقين لمدة 30 يوما بسبب مخالفات خطيرة، كما تمّ إلغاء استخدام 52 مركبة لمدة 30 يوما ونقلها إلى مصفّ تابع للشرطة بسبب مخالفات خطيرة قام بها السائقون".

وحذرت الشرطة مجددا السائقين من قيادة المركبات بشكل متهور، مشيرة إلى أنها تواصل العمل "لمكافحة المخالفات التي تؤدي إلى حوادث طرق مروّعة وخطيرة".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 326 شخصا بينهم 97 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.

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#الشرطة
#مركبات
#مخالفات
#أنظمة وقوانين السير والمرور

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