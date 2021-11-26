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النائب أبو شحادة يتابع قضايا الطلاب العرب مع رئيس جامعة تل أبيب

تاريخ النشر: 26/11/2021 - 12:26

النائب أبو شحادة يتابع قضايا الطلاب العرب مع رئيس جامعة تل أبيب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

التقى النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، مساء أمس الخميس، رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل فورات، إلى جانب مسؤول قسم دمج الطلاب العرب في الجامعة، بروفيسور يوسف مشهراوي، والمفوضة لتحقيق المساواة في الحرم الجامعي، بروفيسور نيتاع زيف، كما ورافقه سكرتير جفرا - التجمّع الطلابيّ في جامعة تل أبيب، رزق سلمان.

وطرح أبو شحادة قضايا عدة تخص الطلاب العرب في الجامعة، وعلى رأسها أزمة السكن التي تتسبب بمعاناة عشرات الطلاب الذين لا زالوا دون سكن مما يصعب عليهم عملية التعلم والوصول إلى الجامعة، كما طرح قضية الاعتراف بأعياد الطلاب العرب كأعياد رسمية في الجامعة، ونسبة الطلاب العرب في أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية المتدنية وكيفية رفعها والعمل على ذلك. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة على أنه سيتابع هذه القضايا ويعمل على توفير حلول مهنية لها.

وقال النائب أبو شحادة إنه "يوجد في جامعة تل أبيب أكثر من 3 آلاف طالب عربي بمختلف الألقاب والتخصصات، ونحن فعلًا نعتز بهذه الزيادة العددية للطلاب في جامعة تل أبيب وسائر جامعات البلاد والخارج، لكن أمامهم عقبات مختلفة يجب متابعتها والعمل على حلّها".

وأكد أبو شحادة أن "هذه اللقاءات تأتي من باب الحرص على مصلحة طلابنا الأحبة ومتابعة قضاياهم عن قرب والعمل على حلّها، وبدورنا سنتابع إلى جانب الحركة الطلابيّة وجفرا كافة التحدّيات والعقبات لتذليلها وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات".

بودكاست عرب 48

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