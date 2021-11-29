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دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 12:42

دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهم المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها وسلطة الضرائب عددا من المنازل والمحال التجارية في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، واعتقلت مشتبهين بالتهرّب من الضرائب ومرتكبي مخالفات تقدّر بعشرات الملايين من الشّواقل، وحجزت 11 مركبة فاخرة، وأعلنت الشّرطة أنها تنوي مصادرة للممتلكات المحجوزة.

ووفقا للشرطة فإن "النشاط هدف تعزيز سيادة القانون والرّدع، إذ قام أفراد الشّرطة في نشاط واسع النطاق، هذا الصباح، بالتّعاون مع سلطة الضّرائب، ضدّ الجريمة الاقتصاديّة في المجتمع العربيّ في مدينة الناصرة. وفي الأسابيع الأخيرة، تمّ إجراء تحقيق سرّيّ للاشتباه في وجود مخالفات ضريبيّة تصل إلى عشرات الملايين من الشّواقل ضدّ عدد من المشتبهين في مدينة النّاصرة".

وأضافت أنه "مع الانتقال إلى تحقيق علنيّ، داهمت صباح اليوم منازل ومحلّات المشتبه بهم مئات من أفراد الشّرطة من لواء الشّمال ومحاربي وحدة 'اليسام' وشرطة حرس الحدود وبالتّعاون مع أفراد سلطة الضّرائب والماليّة بهدف إلقاء القبض على المشتبهين ومصادرة مركبات فاخرة. وبحسب الشّبهات، فإنّ بعض المشتبه بهم تهرّبوا من ضرائب التي تقدّر بعشرات الملايين من الشّواقل، وفي إطار نشاط التّفتيش، تمّ ضبط 11 مركبة فاخرة، وتنوي الشّرطة إجراء مصادرة للممتلكات التي تمّ ضبطها. ويعتبر تطبيق القانون بالتّعاون مع باقي سلطات تطبيق القانون أداة فعّالة في مكافحة الجريمة والظّواهر الأخرى إلى جانب الإجراءات الجنائيّة".

هذا، ومما يذكر أن الشرطة تواصل حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بعشرات ملايين الشواقل في كفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا وغيرها.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#الشرطة الإسرائيلية
#سلطة الضرائب
#محال تجارية
#منازل
#سيارات

دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة

دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة

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