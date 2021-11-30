دعوة لمظاهرة احتجاجية ضد اعتداءات الشرطة في النقب

دعا المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الأهالي إلى المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية في مدخل قرية أبو تلول الغربي، مدخل عرب أبو سبيلة، بعد غد الخميس الساعة الثالثة عصرًا.

وقال المجلس ومؤسسات المجتمع المدني إنه "في أعقاب الهجمة من قبل الشرطة التي تعرض لها الأهل في عرب أبو سبيلة هذا الأسبوع، والتي تكررت مرة أخرى، الإثنين، عُقد اجتماع بحضور الأهل والناشطين وممثلي المؤسسات المدنية ورؤساء المجالس المحلية ومنتدى السلطات المحلية العربية وأعضاء لجنة التوجيه، وقد اتخذ قرار على مناشدة كافة الجماهير العربية للمشاركة في المظاهرة، يوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا الموافق 2.12.21 في مدخل قرية أبو تلول الغربي (مدخل عرب أبو سبيلة)".

واندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وعدد من المواطنين في قرية أبو تلول، أمس الإثنين، إثر مداهمة الشرطة واستفزازها للمواطنين للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات أسفرت عن 5 إصابات بينها لأطفال وقد وصفت بأنها طفيفة؛ في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية وراء مداهمة الشرطة واستفزازها للمواطنين.

هذا، وادعت الشرطة أنه "دخلنا إلى المنطقة مع أمر للتفتيش، وكان هناك بعض الاضطراب، لكن الأمور هدأت، ولا يوجد أي شيء غير عادي، وبالتأكيد لم يكن هناك اعتداء على الأطفال والنساء".