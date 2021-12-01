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إصابة فتى جراء قنبلة صوت من الشرطة بعد مباراة سخنين وبيتار القدس

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 09:25

إصابة فتى جراء قنبلة صوت من الشرطة بعد مباراة سخنين وبيتار القدس
تقديم العلاج للمصاب، الليلة الماضية (تصوير العائلة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب أحد مشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين بجروح بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيتار القدس بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الأول، الليلة الماضية.

وقال أمين بشير، وهو والد الفتى المصاب، لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأربعاء، والذي يسكن وعائلته قرب ستاد الدوحة في سخنين، إن "ابني علي (13 عاما) أصيب بعد انتهاء المباراة إثر إلقاء قنبلة صوت من قبل الشرطة الإسرائيلية".

وأضاف أن "ابني كان يشاهد المباراة بالملعب وبعد خروجه مع المشجعين بدأت الشرطة بإلقاء وابل قنابل الدخان والصوت، وأصيب ابني وفقد الوعي، وجرى نقله إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، إذ تلقى العلاج الطبي اللازم، ثم عاد إلى البيت فجر اليوم".

جماهير سخنين، الليلة الماضية (تصوير العائلة)

وأكد بشير أن "الشرطة فرّقت مشجعي اتحاد أبناء سخنين عند خروجهم من المدرجات بالقوة، ولم تسمح لهم بالاحتفال بعد فوز فريقهم على بيتار القدس. طبعا، هذا جاء بعد حملة تحريض شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على سخنين والمجتمع العربي قبيل وخلال المباراة".

وتدرس العائلة تقديم شكوى ضد الشرطة بسبب إصابة ابنها، واتهمتها باستخدام العنف خلال تفريق مشجعي اتحاد أبناء سخنين، بعد كل مباراة بيتية.

ولم تتطرق الشرطة لما جرى في سخنين وإصابة الفتى، الليلة الماضية.

اقرأ/ي أيضًا | أبناء سخنين يسحق ب. القدس بثنائية نظيفة

نقل المصاب للمستشفى (تصوير العائلة)

بودكاست عرب 48

#سخنين
#بيتار القدس
#عنف الشرطة
#أمين بشير

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