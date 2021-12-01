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وقفة احتجاجية ضد اعتداء والدة طالب على معلمة مدرسة برهط

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 15:03

وقفة احتجاجية ضد اعتداء والدة طالب على معلمة مدرسة برهط
من الوقفة الاحتجاجية برهط، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من أهالي طلاب مدرسة أبو عبيدة الابتدائية في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، بوقفة احتجاجية ضد اعتداء أم طالب في الصف الخامس على إحدى معلمات المدرسة.

كما رفعت لافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف، وجرى إنهاء اليوم التعليمي مع انتهاء الحصة الرابعة، وخصصت الحصص للحديث نبذ العنف وبث روح التسامح.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية مدير المدرسة، سليمان النصاصرة، وعدد من المعلمين، ومسؤول ملف التعليم في البلدية، فيصل الهزيل، ومدير قسم التعليم، د. علي الهزيل.

وأعربت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة أبو عبيدة، عن استنكارها للاعتداء على المعلمة، وأصدرت بيانا موقعا من قبل موسى مبارك الخمايسة، ذكرت فيه أن الأم "قامت بالاعتداء الجسدي واللفظي على المعلمة داخل غرفة الصف وأمام الطلاب دون المراعاة لحرمة المدرسة ومشاعر الطلاب".

وأكدت أنها اتخذت خطوات عملية بعد جلسة خاصة عقدتها بهذا الشأن، بينها "تعطيل الدّراسة الحصتين الأولى والثانيّة، اليوم الأربعاء، وتخصيص الحصة الثالثة والرابعة لفعاليات للحديث فيها عن قدر المعلم واحترامه، إذ انتهى الدوام بعد الحصة الرابعة مباشرة".

وأكدت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة بأنها تقف إلى جانب المعلمة، رافضة العنف ضد معلمي المدرسة.

بودكاست عرب 48

#رهط
#النقب
#العنف داخل المدرسة
#وقفات احتجاجية
#مدرسة أبو عبيدة الابتدائية

وقفة احتجاجية ضد اعتداء والدة طالب على معلمة مدرسة برهط

وقفة احتجاجية ضد اعتداء والدة طالب على معلمة مدرسة برهط

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