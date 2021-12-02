الناصرة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

احتفلت مدينة الناصرة بإضاءة شجرة الميلاد، الليلة الماضية، بمبادرة من جمعية موكب الميلاد في مركز القديس أنطون وبالتعاون مع نوادي الناصرة وسراياها الكشفية تحت شعار "أمسيات طفلة المغارة 4"، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة والشارة الخضراء، وبمشاركة جمهور غفير من أهالي مدينة الناصرة والجليل وبحضور عشرات الشخصيات الدينية والرسمية.

وشمل الحفل برنامجا للأطفال مع فرقة "يلا نكيف مع مارون" وفقرات فنية ميلادية للفنانة هبة بطحيش عموري والفنان علاء شرش، وفي الساعة الثامنة قام مقدم الحفل بسيم داموني بالعد التنازلي وإضاءة شجرة الميلاد وإطلاق الألعاب النارية.

ونظمت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد للعام 12 على التوالي هذا الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد وتزيين الشجرة الطبيعية في شارع بولس السادس.

وفي هذا السياق، جرى تزيين محيط كنيسة البشارة الأرثوذكسية ومنطقة العين ودرب الحجاج من قبل مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة تمهيدا لاستقبال الأعياد المجيدة، إذ قام مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بتزيين محيط كنيسة البشارة من منطقة "الهستدروت" والعين وعلى طول درب الحجاج بإضاءة مميزة وخاصة، وتم تغيير جميع الكشافات وإضاءة المنطقة بأكملها تحضيرا لأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة المباركة.