مناقصة جديدة لتسويق 281 وحدة سكنية في سخنين

أعلنت بلدية سخنين عن نشر مناقصة جديدة لتسويق 281 وحدة سكنية في منطقة جبل أبو قراد بالمدينة، اليوم الخميس.

وقال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، إنه "وصلتنا بشرى من 'سلطة أراضي إسرائيل' بأنّه سيتمّ بإذن الله، اليوم الخميس، نشر مناقصة في موقع دائرة أراضي إسرائيل وفي الصحف الرسميّة لتسويق 281 وحدة سكنيّة، حتّى يتسنّى لأهلنا في سخنين التقديم لمناقصات على هذه الشقق في منطقة جبل ابو قراد (منطقة K)".

وأكد رئيس البلدية أنه "حسب ما وصلنا أيضا فإنّ هناك المزيد من القسائم والشقق السكنيّة بأسعار مخفّضة قيد الإعداد، وسوف يُعلن عنها قريبًا. كما نبشّركم بأنّ المساعي حثيثة لتحصيل المصادقة على توسيع حدود المنطقة السكنية لتشمل مزيدا من قسائم أراضي الدولة وأيضا أراضي بملكيّة خاصّة".