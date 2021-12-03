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إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 12:04

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام
ضريح القسام مقبرة في بلد الشيخ (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

أقيمت صلاة وخطبة الجمعة، ظهر اليوم، على أرض مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة التي أقيمت على أنقاضها مدينة "نيشر" بالقرب من حيفا، ونصبت خيمة اعتصام احتجاجية بمبادرة من لجنة المتابعة العليا ولجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا.

وجاء ذلك احتجاجا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، في الجلسة الأخيرة بشأن قضية مقبرة القسام، عدم التدخل بسبب قانون التقادم. واقترحت المحكمة سحب الاستئناف المقدم من قبل ممثلي الأهالي وأقارب المتوفين المدفونين في المقبرة لإلغاء مصادرة وبيع جزء من مقبرة القسام، والتفاوض والتوصل لاتفاق بينهم وبين السلطات الرسمية في إسرائيل.

وقال عضو اللجنة الشعبية، طلب أبو عيشة، لـ"عرب 48" إنه "نأمل أن تكون خيمة الاعتصام قوية وضاغطة لإيجاد حل لمشكلة افتعلتها الحكومة الإسرائيلية، وتعويض الشركة المدعية لملكية جزء من مقبرة القسام في مكان آخر، وتبقى هذه الأرض مقبرة وقفية للمسلمين، وهذا حق طبيعي لنا".

وقال الشيخ فؤاد أبو قمير لـ"عرب 48" إنه "بعد فشل المسار القضائي لاستعادة الجزء المسلوب من أرض مقبرة القسام أقمنا، اليوم، النشاط الأول في مسار النضال لاستعادة مقبرة القسام، وسنواصل نضالنا حتى تستعاد أرض المقبرة بالكامل، ورفض صفقة تحويل ملكية أرض القسام لشركة 'كيرور أحزكوت' لأن 'سلطة أراضي إسرائيل' لا تملك الأرض ومنحتها لمن لا يستحقها".

وأكدت لجنة المتابعة ولجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا أن "الخيمة تعبير وطني عن رفض جعل قضية المقبرة قضية عقارية كما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، وحماية مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة واجب وطني وديني وأخلاقي لجميع أبناء شعبنا، ومقبرة بلد الشيخ ليست، كلها أو أجزاء منها، عقارا يوضع تحت تصرف شركات إسرائيلية. لنا في هذه الأرض وطن ومستقبل ومثوى ومأوى، والدفاع عن المقدسات جزء من هويتنا الجمعية".

بودكاست عرب 48

#مقبرة القسام
#بلد الشيخ
#المتابعة
#أوقاف
#مقدسات

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

إقامة صلاة الجمعة ونصب خيمة اعتصام في مقبرة القسام

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