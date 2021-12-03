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حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 08:14

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا
من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق في عدد من السيارات داخل محل لبيع السيارات في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي، كايد ظاهر، أنه "شب، فجر اليوم، حريق في عدد من السيارات بمحل لبيع السيارات بالقرب من أنفاق الكرمل بمدينة حيفا".

وأضاف أن "6 طواقم إطفاء وإنقاذ عملت حتى ساعات الفجر لإخماد الحريق ومنع انتشاره لباقي السيارات في المكان، علما أن انتشار الحريق أدى إلى أضرار جسيمة بعدد من السيارات، ولم يبلغ عن إصابات".

وختم الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي بالقول إنه "يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

يذكر أن حيفا شهدت أحداثا عدة كهذه في الآونة الأخيرة.

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#حيفا
#حرائق
#سيارات

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

حريق داخل محل لبيع السيارات في حيفا

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