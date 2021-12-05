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إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 08:57

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو
إضاءة شجرة الميلاد بشفاعمرو، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتفل عدد كبير من أهالي شفاعمرو والمنطقة بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، الليلة الماضية.

وتجمع الآلاف في ساحة دير الراهبات، إذ تم تزيين وإضاءة الكنائس بالمدينة عشية عيد الميلاد المجيد.

وتقدمت الفرق الكشفية التي عزفت على الطبول والآلات الموسيقية مسيرة احتفالية بالمناسبة قبيل إضاءة شجرة الميلاد الضخمة في دير الراهبات، وطافت المسيرة عددا من شوارع المدينة.

وتنظم في مدينة شفاعمرو، خلال شهر كانون الأول ديسمبر الجاري، سلسلة من الفعاليات والنشاطات والبرامج الخاصة، إلى جانب عروض موسيقية وفنية احتفاء بالأعياد المجيدة.

وفي سياق متصل، احتفلت مدينة الناصرة بإضاءة شجرة الميلاد، ليلة الخميس، بمبادرة من جمعية موكب الميلاد في مركز القديس أنطون وبالتعاون مع نوادي الناصرة وسراياها الكشفية تحت شعار "أمسيات طفلة المغارة 4"، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة والشارة الخضراء، وبمشاركة جمهور غفير من أهالي الناصرة والجليل.

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#الأعياد المجيد
#شجرة عيد الميلاد

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

إضاءة شجرة الميلاد في شفاعمرو

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