الناصرة: نصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد

احتفل المئات في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، في أجواء ميلادية بهيجة، بنصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد، في ساحة عين العذراء، المجاورة لكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس.

وافتتح سوق للميلاد بجانب الشجرة الضخمة، وتوافد إليه المئات من الأطفال برفقة عائلاتهم لشراء البالونات الملونة والألعاب وقطع الزينة والتحف التي ترتبط بمناسبة العيد السعيد.

ومن المقرر أن يجري الاحتفال بإضاءة الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 20 مترا ومحيطها حوالي تسعة أمتار، يوم الثاني عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في احتفال كبير يجري بالتعاون بين مجلس الطائفة الأرثوذكسية وبلدية الناصرة.